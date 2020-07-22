Abant yolunda kaza

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kaza, saat 12.30 sıralarından Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tabiat Parkı istikametine seyir halinde olan Ercan Tımışkı idaresindeki Mercedes marka 07 AFY 828 otomobil, aynı yönde ilerleyen ve yol kenarındaki bir restorana girmek için sol şeride geçen Mücahit Yılmaz idaresindeki Megane marka 34 DAC 518 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçların sürücüleri ve her iki araçta da yolcu olarak bulunan Mücella, Ebru ve bebek Hamza Ali Yılmaz ile Aysun Deniz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan Abant Tabiat Parkı yolu araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020, 15:09