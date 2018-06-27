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27 Haziran 2018 Çarşamba
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    • Abant yolunda kaza

    Abant yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

    27 Haziran 2018 Çarşamba 10:00
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    Abant yolunda kaza

    Haber: Esra Öztürk

    Bolu'dan Abant istikametinde gitmekte olan Nurettin Kocaçavuş yönetimindeki 14 DR 874 plakalı otomobil, Akçaalan mevkisinde önünde seyreden Recep Top yönetimindeki 14 GK 796 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri Recep Top ile Nurettin Kocaçavuş ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sıdika Kocaçavuş yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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