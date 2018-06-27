Haber: Esra Öztürk

Bolu'dan Abant istikametinde gitmekte olan Nurettin Kocaçavuş yönetimindeki 14 DR 874 plakalı otomobil, Akçaalan mevkisinde önünde seyreden Recep Top yönetimindeki 14 GK 796 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araç sürücüleri Recep Top ile Nurettin Kocaçavuş ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sıdika Kocaçavuş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.