Haber: Semih Baykal

Abant Tabiat Parkına Pazar tatili için yola çıkan Atila Bahçivan yönetimindeki 34 PU 0998 plakalı otomobil Gövem Köyü mevkiinde karşı yönden gelen Selahattin Işık yönetimindeki 34 DA 4350 plakalı minibüsle çarpıştı. O esnada Abant yönüne giden Eralp Bahçivan yönetimindeki 34 LV 229 plakalı otomobil de kazaya karıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 11 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil, Jandarma ve itfaye ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 Acil ve Jandarma ekipleri ile vatandaşlar tarafından yol kenarına taşındı. İtfaiye ekipleri de araçlarda sıkışan bazı yaralıları, yaptıkları çalışmayla kurtardı. Kazada yaralanan Eralp, Nermin, Erim, Ecem ve Meryem Bahçivan, Selahattin Işık, Murat Kutlutekin, Hüseyin Köysu ile Süleyman, Ebubekir ve Bapir Özlük, Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yaklaşık yarım saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.