Haber: Semih Baykal

Doğal güzelliğiyle tüm Türkiye’nin beğenisini kazanan Abant Tabiat Parkını hafta sonu ziyaret eden birçok tatilci kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. İlk kaza, Abant’tan dönüş istikametinde meydana geldi. Hasan Duygulu yönetimindeki 06 DC 8335 plakalı otomobil Akçaalan Köyüm mevkiinde virajı alamayarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Duygulu ve yanında bulunan eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Yine Abanttan dönüşte sürücüsünün ismi belirlenemeyen 81 EH 550 plakalı otomobil kayganlaşan yoldan çıkarak yol kenarına uçtu. Bu kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Jandarma Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.

