Abant yolunda yine kaza

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören Köyü mevkiinde meydana geldi. Abant yoluna giden Ersin Çavdar idaresindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Karabulut yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Mustafa Karabulut ve araçta bulunan Hikmet Karabulut ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altna alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Abant Tabiat Parkı'na ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2019, 16:31