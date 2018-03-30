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30 Mart 2018 Cuma
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    • Abant’a % 25 bahar zammı

    Türkiye ve Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden biri olan Abant Tabiat Parkına ilkbaharın gelmesiyle giriş ücretlerine zam yapıldı. Parka girmek için artık kişi başı 5 lira giriş ücreti ödenecek.

    30 Mart 2018 Cuma 11:09
    Bu haber 205 kez okundu
    Abant’a % 25 bahar zammı

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye ve ilimizin doğa harikalarından biri olan Abant Tabiat Parkı’nın giriş ücretlerine zam yapıldı. Dört mevsim binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı’nın girişinde kişi başı 4 TL, Motosikotomobillerden 12 TL, Minibüslerden 36 TL, Midibüslerden 60 TL ve Otobüslerden 96 TL ücret alınıyordu. Yeni zamlarla birlikte artık kişi başı 5 TL, Motosikotomobillerden 10 TL, otomobillerden 15 TL, Minibüslerden 45 TL, midibüslerden 75 TL, Otobüslerden 120 TL ücret alınacak. Yapılan bu zamların ardından ziyaretçilerin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. Yapılan yeni ücretlendirme sonrası ortalama giriş ücretlerine % 25 zam yapılmış oldu.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Bolu’nun, önemli, Turizm, Merkezlerinden

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      Yorumlar
      Toplam 1 yorum mevcut

    • mısafır 1 saat önce yorumlandı

      yazık gunah o kadar paralık ne yapılıyor ki dogru durust oturacak yer bile yokken

      @Cevapla

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