Abant’a % 66’a varan zam

Haber: Kasım ŞAHİN

Her yıl yaz kış demeden binlerce tatilcinin araçlarıyla birlikte geldiği Abant Tabiat Parkı’na geçen sene bu aylarda yüzde 25 zam yapılmıştı. Bu yılda yüzde 20 ila yüzde 66 arasında değişen oranlarda araçlı girişlerine zam geldi. Abant Tabiat Parkı’nın ve Yedigöller’in giriş ücretlerine yeni yapılan zamlarla taksi-otomobil 15 TL’den 18 TL, Minibüs veya Minibüs 45 TL’den 75 TL’ye, Otobüs 120 TL’den 160 TL’ye çıkartılmış oldu. Yapılan bu zamların ardından ziyaretçilerin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Milli Parklar Genel Müdürlüğü yüzbinlerce aracın giriş yaptığı Abant ve Yedigöller’den büyük karlar elde etmişti. 2019 yılı sonunda bu kar oranının, daha da artmasını bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 11:44