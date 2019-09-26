Abant’a ağır misafir

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yeşilin ve mavinin doğada buluştuğu en güzel yerlerden olan Abant Tabiat Parkının ağır misafirleri vardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) Genel Müdürü İsmail Üzmez, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği ziyarette Abant hakkında detaylı bilgi aldı. DKMP Genel Müdürü Üzmez’e ziyarette Bölge Müdürü Erdem Karaağaç ve Bolu Şube Müdürü Serpil Uysal da eşlik etti.

Beraberindekilerle birlikte Abant’ı gezen Üzmez, sahada incelemelerde bulunurken Karaağaç ve Uysal da sahayla ilgili detaylı bilgiler verdi.