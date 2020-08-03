Abant’a gidecekler dikkat

Haber: C. Kutay Aykan

İlimizin ziyaretçi akınına uğrayan tabiat parklarından biri olan Abant’a gelen ziyaretçiler senelerdir onarılmayan yollardan şikayetçi. Yaklaşık 4 senedir haberlerini yaptığımız yolda çalışmaların halen başlamaması sürücüler tarafından tepki çekiyor. Bayram tatili öncesinde küçük çaplı çalışmalara başlayan karayolları ekipleri iş makinelerini sahada bıraksa da çalışmalara ara verilmiş durumda. Abant Gölü Tabiat Parkı girişine 3 kilometre kala başlayan heyelan bölgeleri ziyaretçilere korku dolu anlar yaşatıyor. Yaklaşık 3 bölgede 250 metre uzunluklarla oluşan heyelan alanları ve yol çatlakları trafik akışını tek şeride düşürüyor. Tek tarafı göçmüş yol beton bloklarla destekleniyor. Yolda trafik akışının kontrolü levhalar ve işaretlerler ile sağlanmaya çalışırken karayolları ekiplerinin onarım çalışmalarına geç kalması vatandaşlar tarafından tepki alıyor. Yaklaşık 4 yıldır heyelan bölgelerinin bu şekilde kaldığı ve onarımının başlamadığını ifade eden vatandaşlar, “Abant Tabiat Parkı’na giden bu yol ilimize yakışmıyor. Bayram tatili dolayısıyla ilimiz harici birçok ilden de ziyaretçiler Abant’ı tercih ediyor. Buraya ilk kez gelen ziyaretçiler için büyük tehlike oluşturan yolda zaman zaman trafik aksıyor. Sürücüler korku dolu anlar yaşıyor. Hatta kazalar da meydana geliyor. Karayolları ekipleri acilen onarım çalışmalarına başlamazsa ilerde daha büyük sıkıntılara yol açabilir” sözleriyle tepki gösterdiler. Bozuk yol sebebiyle her an tehlikeyle karşı karşıya olan sürücüler adına “acaba Karayolları Abant yolundaki bu noktaları ne zaman bitirecek” sorusunu sormadan edemiyoruz.