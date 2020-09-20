Abant’a ilgi azalmıyor

İlimizde girişlerin HES kodu ile yapıldığı doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı.

Abant’a ilgi azalmıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı, hafta sonu güneşli havayı fırsat bilenlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, Abant'ta kiralanan bisikletler ve faytonlarla tur atarken, bazıları da tabiat parkının eşsiz manzarasıyla fotoğraf çektirmeyi tercih etti.Jandarma ekipleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Girişlerin HES koduyla sağlandığı Abant Tabiat Parkı'nda vatandaşların çoğunlukla tedbirlere uyduğu ve maske taktığı gözlemlendi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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