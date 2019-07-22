Abant’a tatilci akını

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, hafta sonu tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Abant'ın girişinde uzun araç kuyrukları oluşurken tatilciler göl çevresinde faytonla gezintiye çıkıp eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Abant’a tatilci akını

Haber: Esra Öztürk

Hafta sonu tatili nedeniyle havanın güneşli olmasını da fırsat bilen tatilciler Abant Tabiat Parkı'na akın etti. Tabiat Parkı'nın girişinde yaklaşık 2 kilometrelik uzun araçları kuyrukları oluştu. Tatilciler eşsiz manzarasıyla büyüleyen Abant'ta göl çevresinde faytonla gezerek tatilin tadını çıkardılar. Göl kenarındaki iskelede yürüyüş yapan tatilciler bol bol manzara fotoğrafı çektiler. Bazı tatilcilerde göl kenarında balık tutarak stres attılar. Göl çevresindeki araç yolunda faytonların da tur yapması sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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