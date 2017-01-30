HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu'da tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyazlara büründü. Abant'ta karlar içinde sömestr tatilini geçirmek için gelen tatilciler park girişinde metrelerce araç kuyrukları oluşturdular. Abant'ta güneşin kendisini hissetirmesiyle birlikte çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler donan Abant Gölü'nü arkalarına alarak bol bol fotoğraf çektirdi. Aileleriyle birlikte karın tadını çıkaran çocuklar ise yanlarında getirdikleri kızaklarla kaydılar.

İstanbul'dan sömestr tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte gelen Elif Köksal, öğretemeninin kendisine kar ödevi verdiğini belirterek, "Öğretmenim bana bu ödevi verdiğin için çok teşekkür ederim. Abant çok güzel bir yer. Kızaklarla kayıyoruz" şeklinde konuştu.