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30 Ocak 2017 Pazartesi
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    • ABANT’A TATİLCİ AKINI KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

    Bolu'nun tabiat güzelliklerinden Abant Tabiat Parkı sömestr tatilini geçirmek için gelen tatilcilerin akınına uğradı. Tabiat parkı girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

    30 Ocak 2017 Pazartesi 11:36
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    ABANT’A TATİLCİ AKINI KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU
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    HABER: FARUK ÇİDEM

    Bolu'da tatilcilerin yoğun olarak ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyazlara büründü. Abant'ta karlar içinde sömestr tatilini geçirmek için gelen tatilciler park girişinde metrelerce araç kuyrukları oluşturdular. Abant'ta güneşin kendisini hissetirmesiyle birlikte çocuklarıyla göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler donan Abant Gölü'nü arkalarına alarak bol bol fotoğraf çektirdi. Aileleriyle birlikte karın tadını çıkaran çocuklar ise yanlarında getirdikleri kızaklarla kaydılar.

    İstanbul'dan sömestr tatilini geçirmek için ailesiyle birlikte gelen Elif Köksal, öğretemeninin kendisine kar ödevi verdiğini belirterek, "Öğretmenim bana bu ödevi verdiğin için çok teşekkür ederim. Abant çok güzel bir yer. Kızaklarla kayıyoruz" şeklinde konuştu.

     

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