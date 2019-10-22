Abant’a yakışmayan görüntüler

Haber: Volkan Yılmaz

Hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Abant Tabiat Parkı’nda çöp sorunu hala sürüyor. Günü birlik ziyaretçilerin vurdum duymazlığı yüzünden Bolu’nun gözde mekanlarından Abant Tabiat Parkında yol kenarları adeta çöplüğe dönmüş durumda. Yıllardır süre gelen bu sorun karşısında yetkililerin hala bir çözüm üretemedi. İnsanların hafta sonlarında hoş vakit geçirebilmek için geldikleri Abant’ta çöplerini geride bırakarak oluşturdukları bu kötü görüntülerin ardından duyarlı vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yetkililere seslendi. Abant'tan Taşkesti ve yamaç paraşüt alanına giden yolun kenarına atılmış her türlü çöpün, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkına hiç ama hiç yakışmadığı ifade edildi.

Kardeş okul için geldiler, Abant'ta çöp topladılar

İstanbul Şişli Terakki Lisesi öğrencileri, kardeş okulları olan Bolu Yukarı Soku İlköğretim Okulu'nda yaptıkları aktiviteler sonrasında, ziyaret ettikleri Abant’ta oluşan bu kötü görüntüye duyarsız kalamadı. Ellerine aldıkları çöp poşetleri ile çevreyi daha temiz bir hale getirmeye çalışan öğrenciler bu hareketle iyi birer çevreci olduklarını da kanıtlamış oldular.