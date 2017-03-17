HABER: FARUK ÇİDEM

Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi köylülerin sorunlarını dinlemek için ziyaret ettiği Bolu'da, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ve partililerle bir araya geldi. Bugüne kadar Ak Parti iktidarları olarak Bolu'ya yapılan yatırımlardan bahseden Tüfekçi, "Ak Parti iktidarları olarak Bolu'muza 7 milyar TL'lik bütün bakanlıklar anlamında ciddi bir yatırım yapıldı. Sadece bakanlığımız 1,5 milyar TL yatırım yapmak suretiyle bakanlıklar içerisinde en çok yatırımı yapan bakanlıklardan biri" dedi.

"Sulamaya da önem veriyoruz"

Bolu'da yapımı biten ve devam eden barajlar hakkında konuşan Tüfekçi, sulamaya da önem verdiklerini ifade ederek, "Özellikle Köprübaşı barajı çok önemliydi. Bunu ikmal ettik ve tamamladık. 2 yüz 50 milyon metreküp civarında su topluyor. Şu an Tekke barajını yapıyoruz, Kıbrıscık ilçemizde Alanhimmetler barajımız devam ediyor, Göynük ilçemizde Hasanlar, Dedeler gibi önemli barajlarımızı bitiriyoruz. Çele barajında da proje çalışmaları devam ediyor. Burası da 10 milyon metreküp civarında su toplayacak. Barajlarla beraber sulamasına da önem veriyoruz. Eskiden barajlar ve göletler yapılırmış ama beraberinde sulama işi çok gecikirmiş. Şimdi biz kapalı sistem sulama sistemiyle beraber aynı anda yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Otel alanı çalışmaları var"

Bolu'nun doğal güzelliklerinden birisi olan Yedigöller Milli Parkı'nın önemli ve oraya yapılan sıcak asfaltın ciddi bir değer olduğunu söyleyen Harun Tüfekçi, otel alanlarıyla ilgili de çalışmalar olduğunu belirterek, "İstanbul ile Ankara'nın hemen arasında bulunan Bolu ve bu dediğimiz tabiat parkları çok büyük önem taşıyor. Vatandaşın ulaşabileceği ve ulaşımın da kolay olduğu bir alan. Bu nedenle biz burada çok değişik çalışmalar düşünüyoruz. Yürüyüş yollarından tutun da orada yeni otel alanlarıyla alakalı çalışmalar ve planlamalar da var" dedi.