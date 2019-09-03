Abant’a yoğun ilgi

Ülkemizin dünyaca ünlü tabiat parklarından birisi olan Abant’ta bir turizm merkezine yakışmayan enstantaneler ortaya çıktı. Turizm ile anılmak isteyen Abant’ta gelenler bakın ne ile karşılaştı.

Abant’a yoğun ilgi

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Abant Gölü çevresinde bulanan köylerde vatandaşlar tarafından yetiştirilen büyükbaş hayvanlar tabiat parkında otlatılınca, ortaya böylesine çirkin görüntüler çıktı. Yaz ve kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Abant Gölü, istenmeyen manzaralara sahne oldu. Göl çevresinde bulunan köylerde yetiştirilen büyükbaş hayvanlar, göl kenarında otlatılınca serbest ve sahipsiz bırakılan hayvanlar soluğu gölün çevresinde ve içerisinde aldı. Sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlar serinlemek için göle girerken, ortaya nahoş görüntüler çıktı.

Abant’a gelen vatandaşlar ise büyükbaş hayvanlardan büyük tedirginlik yaşarken, böylesine muhteşem doğa alanında hayvanların serbest bir şekilde dolaşması Abant’a hiç mi hiç yakışmıyor yorumunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 16:21
Esra Perçin

Esra Perçin

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