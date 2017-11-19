



Haber: Gönül OLUTÜRK

Doğal güzelliği ile büyüleyen, ilimizin gözde turistik mekanı Abant Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Çevre illerdeki vatandaşların hafta sonunu fırsat bilerek akın ettiği Abant Tabiat Parkı’nda aileler doğal güzelliği izlemeye gelirken, piknik yaparak keyifli vakit geçirdiler.

Abant’ın güzelliği çevredeki vatandaşların ilgi odağı olduğu kadar çilede çektirdi. Yoğun ilgi parkın girişinde uzun araç kuyruklarına neden oldu. Çevre iller ve Bolu’dan gelen vatandaşlar 1 kilometrelik uzun araç kuyruğuna takıldı.