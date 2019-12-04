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Abant’ta araç göle uçtu

​​​​​​​Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak göle düşen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Abant’ta araç göle uçtu

Haber: Aysun Beykoz

Abant tabiat parkındaki göl çevresinde kullandığı otomobille gezen Arzu D, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Göle doğru kayarak suya gömülen otomobildeki sürücüyle yanındaki arkadaşı, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kıyıya geldi.  Arzu D. ve arkadaşı daha sonra jandarma ekipleriyle tatilcilerden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Arzu D. ve arkadaşını araçlarına alarak ısınmalarını sağladı. Suya gömülü haldeki otomobil, olay yerine getirilen çekiciyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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