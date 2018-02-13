Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkında bulunan gölde yaşayan Su Samurları (Lutra Lutra) Abant´ta görev yapan personel tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Abant Tabiat Parkında bulunan ve gölde yaşayan Su Samurları buz tutan gölden yakaladıkları balık ve kerevitleri göl kenarında yiyerek besleniyor. Göl kenarına çıkan Su Samurları´nı görüntüleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü elemanları bir dakikayı aşkın video kaydetmeyi başardı. Su samurlarının korunması için özel alanlar hazırlanan milli parkta Su Samurları´nın yaşadığını belirten tabelalar bulunuyor. Son sayımlara göre gölde yaklaşık 50 adet su samuru yaşıyor. Daha önceki yıllarda Su Samurları göl kenarında pek görülmezken, sayılarının artmasıyla birlikte Su Samurları da kendilerini göstermeye başladı.

Su Samuru (Lutra Lutra) nehir ve göl kenarlarında yaşayan sansargiller familyasına mensup bir tür.