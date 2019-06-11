Abant’ta, fayton eziyeti



Haber: Birol Ertunç

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilcileri yılın her mevsiminde göl çevresinde gezdirmek için kullanılan faytonları çeken atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Aniden bayılarak yere düşen at, sahibi tarafından çekiştirilince acı içinde yerden kalkmaya çalışsa da yürümeyi başaramadı.

Tatilcilerin gözleri önünde yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Olayın sosyal medyada yer almasıyla hayvan severlerin görüntülere tepki vermesi bir oldu.

Abant Tabiat Parkı’nda kullanılan faytonlara bağlı atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Atın yerde yatar hali ve sahibi tarafından tekrar ayağa kaldırılması bir tatilci tarafından görüntülendi.

Haber: Birol Ertunç

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan Abant Tabiat Parkı’na gelen tatilcileri yılın her mevsiminde göl çevresinde gezdirmek için kullanılan faytonları çeken atlardan birisi aşırı sıcak ve yorgunluk nedeniyle bayıldı. Aniden bayılarak yere düşen at, sahibi tarafından çekiştirilince acı içinde yerden kalkmaya çalışsa da yürümeyi başaramadı.

Tatilcilerin gözleri önünde yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi. Olayın sosyal medyada yer almasıyla hayvan severlerin görüntülere tepki vermesi bir oldu.