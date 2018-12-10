Haber: Aysun Beykoz

Bolu kent merkezine 42 kilometre uzaklıkta, Ankara ve İstanbul’un tam ortasında bulunan Abant Tabiat Parkı karında yağmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Özellikle hafta sonu tatilini Abant’ta geçirmek isteyen ziyaretçiler beyaz örtüyü görmek, kayak ve piknik yapmak, göl çevresini gezmek için tabiat harikasına akın ettiler. Yoğunluktan dolayı özellikle Pazar günü tabiat parkının girişinde ve içeride yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. İçeriye girebilen ziyaretçiler araçlarını park edebilmek için saatlerce yer açılmasını beklediler. Erken saatlerde gelenler ise karın ve temiz havanın keyfini çıkardılar.