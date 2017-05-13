Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Abant Gölü'nde mevcut istilacı türler ile 2015 yılında başlayan mücadelenin halen devam ettiğini belirtti. Karaağaç, yaptığı açıklamada, doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü’nde endemik tür olan Abant Alası (Salmo trutta abanticus) yaşadığını ve nesli tükenmekle yüz yüze kaldığını, bölgeye, 2014 yılında Abant Alası popülasyonunu artırmak ve olta balıkçılığını desteklemek amacıyla alabalık üretim tesisi inşa edildiğini, aynı zamanda Abant Alası'nın yaşam alanını daha uygun yaşanabilir duruma getirmek için istilacı türler ile mücadele başlatıldığını söyledi. Bu kapsamda 2015'te üniversitelerden konu hakkında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile çalıştay düzenlendiğini hatırlatan Karaağaç, "Abant Gölü'nde mevcut istilacı türler ile mücadelemiz 2015'de başladı ve halen devam etmekte. Gölde kadife (tinca tinca), kerevit, sazan türleri (aynalı, kambur, bıyıklı sazan), gümüş balığı mevcut." diye konuştu.

Karaağaç, yapılan bu çalışmalarda araç ve gereç olarak kerevit için pinter ağlar ve fanyalı ağlar, sazan, kadife ve diğer istilacı türler içinde göze açıklığı ihtiyaca göre değişen fanyalı ağlar kullanıldığını ifade ederek, "Ayrıca bu çalışmalar gölde kullanılmak üzere ihtiyaca göre dizayn edilmiş tekne ile yapılmakta. Çalışmalar sonucu Abant Gölü'ndeki istilacı türlerin azaldığı görülmüş, gölde Abant Alası popülasyonunun arttığı, gölde sportif amaçlı avcılık yapan olta balıkçıları tarafından da tarafımıza olumlu dönüşler sağlanmıştır." diye konuştu.

Alabalık üretim tesisinde üretim çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini anlatan Karaağaç, bölge ve il şube müdürlüğü teknik personelince çalışmaların titizlikte sürdüğünü belirtti.