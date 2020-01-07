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Abant’ta kış lastiği denetimi

Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluk ve kar yağışı sebebiyle kazaların yaşandığı Abant’ta Jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri ile araçlarda kış lastiği uygulaması yaptı.

Abant’ta kış lastiği denetimi

Haber: N. Halid Altundal

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce tatilcinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Tatilcilerin tabiat parkında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşamaması, yolun ulaşıma kapanmaması için Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle güzergahta uygulama yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan araçların kış lastikleri kontrol edildi. Ekipler, sürücüleri kış lastiği kullanmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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