Abant’ta kış lastiği uygulaması

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz hafta kazaların meydana geldiği Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı’nda kış lastiği uygulaması yapıldı. Jandarma trafik ekipleri tarafından tabiat parkının girişinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan uygulamada 36 araç durdurularak kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde 2 araca gerekli olan maddelerden cezai işlem uygulandı. Ekipler, sürücülere araçlarında mutlaka kış lastiğinin bulunması gerektiğini, kış lastiğinin bulunmaması durumunda sürücülerin cezai işleme tabi olacaklarını söyledi.