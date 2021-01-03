Abant’ta kısıtlama sessizliği

Haber: C. Kutay Aykan

Her mevsim ayrı güzelliğe sahip ilimizin cazibe merkezlerinden Abant Tabiat Parkı'nda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Abant Tabiat Parkı'ndaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler, boş kaldı. Yılbaşı tatili için Abant'ta bulunan otellere gelenler, dışarı çıkamadı. Tatilciler, yalnızca otellerin bahçesinde ve lobilerinde vakit geçirebildi. Göl çevresinde jandarma ekipleri ise düzenli olarak devriye gezdi. Abant Gölü çevresindeki kamera sistemleriyle de denetlemeler yapıldı. Göl çevresinde bulunan hoparlörlerden ise sık sık 'Göl etrafında dolaşmak yasaktır' uyarısında bulunuldu.