Abant’ta oteller ne zaman açılacak?

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında otellerin faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Bu kapsamda ilimizin doğal güzelliği ile cazibe merkezi olan Abant Tabiat Parkında bulunan oteller de kapandı. Yaklaşık iki aydır devam eden salgının kontrol altına alınması ve normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte oteller açılışa hazırlanmaya başladı.

BÜYÜK ABANT 15 HAZİRAN’DA AÇILIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyük Abant Oteli Müdürü Mehmet Temel, “Ülkemizi etkisi altına alan kovid-19 virüsü salgını sonrası biz de üzerimize düşeni yaparak faaliyetlerimize ara vermiştik. Salgının yavaş yavaş etkisini azaltmaya başladığı şu günlerde uzun bir süre ayrı kaldığımız misafirlerimize yeniden hizmet vereceğimiz gün için hazırlıklarımıza başladık. Bu doğrultuda personelimizle birlikte otelimizde bulunan tüm alanları baştan aşağı büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Misafirlerimizin yoğun kullandığı alanlarda çalışmalarımızı belirli aralıklarla sürdürüyoruz. Aldığımız karar neticesinde ise 15 Haziran Pazartesi günü otelimizi tekrar misafirlerimizin hizmetine açacağız. Misafirlerimizle yeniden buluşarak en iyi hizmeti verme gayesi içindeyiz. Bu vesile ile dünyayı derinden etkileyen koronavirüsün ülkemizde en kısa sürede etkisini tamamen yitirmesini ve yeniden sağlıklı, güzel günlerde bir araya gelmeyi temenni ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Abant’ta bulunan Taksim International Abant Palace & Köşk Otelleri tarafından yapılan açıklamada ise açılış tarihinin 26 Haziran Cuma günü olmasına karar verildiği ve gelişmelere bağlı olarak olası bir değişiklik olması halinde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar sonrası ziyaretçi girişine kapatılan tabiat parklarının da normalleşme adımları ile birlikte Haziran ayı başında tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlaması bekleniyor.