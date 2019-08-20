Abant’ta Türsab denetimi

HABER: Erdal TANRIVERDİ

Arasında ilimizin de bulunduğu altı ili kapsayan TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde kaçak tur düzenlediği belirlenen araçlar hakkında tutanak tanzim edildi. Karabük, Zonguldak Kastamonu, Karabük, Düzce, Bartın ve Bolu illerinin bağlı bulunduğu TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsilciliği adına denetimleri gerçekleştiren Merih Murat ve Özcan Külcü, Abant Milli Parkı girişinde tüm tur araçlarını durdurarak evrak ve izinlerinin tam olup olmadığını kontrol etti. TÜRSAB denetim elemanlarına eşlik eden Bolu İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ise araçları emniyet ve yeterlilik açısından denetledi. Abant girişinde yapılan denetimlerde onlarca araç kontrol edilirken, bir araca cezai işlem uygulandı. Jandarma denetimlerinde ise hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs gözaltına alındı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) denetim görevlisi Merih Murat, “Bölgemizde 10 ayda 1800 tur aracını denetime tabi tuttuk ve bu araçlardan 181 tanesinin kaçak tur tabir ettiğimiz yasal sorumluluklarını yerine getirmeden tur düzenlediğini tespit ettik. Bu araçlar ve sürücüleri hakkında tutanaklarımızı tutarak idari mercilere ilettik. TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu olarak denetimlerimiz aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 10:09