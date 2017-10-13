Haber; Esra ÖZTÜRK

Eskişehir’den hareket eden şehit anneleri, şehit babaları, şehit eşleri ve gazi aileleri, önce Safranbolu’da çeşitli yerleri gezdi. Düzenlenen geziye katılan şehit yakınları ve gazi aileleri daha sonra Bolu’ya gelerek Abant Gölü kenarında öğle yemeği yedi. Şehit yakınları ve gazi aileleri gezilen yerlerde hatıra fotoğrafları da çektirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf çektirdiler.

Öte yandan şehit yakınları ve gazi aileleri gezi vesilesiyle gidilen yerleri çok beğendiklerini söyleyerek, geziyi düzenleyenlere teşekkür ettiler.