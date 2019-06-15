Abant’tan at manzaraları





Geçtiğimiz günlerde Abant’ta kullanılan faytona bağlı atlardan birinin sıcaktan ve yorgunluktan dolayı bayıldığı iddia edilen görüntülerin ardından olayın kahramanları Yıldız at ve sahibi Yılmaz Balta ile görüşen haber ekibimiz olayın detaylarını araştırdı. Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra birçok hayvan sever faytonculara sert tepkiler verirken, görüntülerde rahatsızlanarak yere yığılan atın sahibi Balta “7 tane atım var ve bu atları sırayla değiştirerek kullanıyoruz. Bayram boyunca Yıldız’ı kullanmadım. Olay günü diğer atlar dinlensin diye faytona Yıldız’ı bağladım. Turlarımız yarım saat sürüyor. Bir atla iki tur atıyoruz” dedi.

Fayton bölgesinde beklerken atın sineklerden huylanarak tepinmeye başladığını ve ardından yere düştüğünü belirten Balta; ”Atlar at sineklerinden huylanan hayvanlardır. Biz tüm önlemlerimizi alsak da at sineklerden rahatsızlanınca arka ayaklarını fayton kayışına taktı. Ortada bulunan ağaç okun arka ayakları arasına gelmesi sonucu sıkışan hayvan mecburen kendini yere attı. Biz de kurtarmak için kayışları çözdük. Atımızı çekerek kaldırdık. O esnada sanırsam düğün fotoğrafçısı arkadaşlar görüntüleri kayıt altına aldılar. Hayvanlara eziyet ediyorlar, sıcakta hayvanları kullanıyorlar ve bitkin düşürüyorlar diye medyaya servis ettiler dediler. Biz atlarımıza hiçbir şekilde zulüm etmiyoruz. Bu olaydan dolayı üzgün ve rahatsızım” ifadelerine yer verdi.

Tepkilerden rahatsızım

Olayın ardından hemen sonra veteriner çağırdığını söyleyen Balta, “Yıldız’ın tedavisini yaptırdım ve veterinerden rapor aldım. Hayvanın hiçbir sıkıntısı olmadığı gayet sağlıklı olduğu bu raporda da yazıyor. Sadece sineklenme dediğimiz bu durum için çeşitli tedavilere başladık. Hayvanseverlere ben de hak veriyorum. Hayvana işkence olsa eziyet olsa haklılar. Burada bir işkence yok. Ben de hayvanseverim. Ekmek paramı atlarımla kazanıyorum. Ekmek teknelerime eziyet etmedim. Haberi yapan kişiye teessüf ederim. Arkadaşlarımdan da arayanlar oldu. Jandarma olayın ardından gelerek ifademe başvurdu. Karakolda görüntüleri inceleyen yetkililer, hayvana herhangi bir eziyet edilmediğini bu yüzden bana cezai işlem uygulamayacaklarını belirttiler. 1998 yılından beri bu işi yapıyorum. Ben atalarımızın geleneğini devam ettirmeye çalışıyorum. Buraya gelen misafirler de bu hizmetimizden ötürü memnunlar. Atlarımıza severek bakıyoruz. At, sıcaktan düşerek bayıldığını yazmışlar ben bu haberleri yalanlıyorum” dedi.

Abant’ta faytonculuk yapan Hayrettin Türe ise, “30 senedir faytonculuk yapıyoruz. Atlarımız hep doğal yaşamda. Adalardaki gibi devamlı müşterimiz yok. Biz burada tay bile yetiştiriyoruz. Sineklenme genelde atlarımızın başına gelen ve uzun süren bir rahatsızlık değil. 3 turda bir atları değiştiriyoruz. Kendi çocuğumuza bakmadığımız gibi atlara bakıyoruz” şeklinde konuştu.

Faytoncu Şeref Balta ise, “Faytonları ve atları buradan kaldırmak istiyorlar. Atlarımız bakımlı ve temiz. Arkadaşlarımız görüntülerde de görüldüğü üzere yere düşen ata yardımcı oluyor. Burada tüm faytoncular hayvanseverdir. Atlarımızın sıcaktan bayılması söz konusu değil. Abant serin bir bölge. Her arkadaşımızın 7 tane atı var. 2 saatte bir atlar değişime giriyor. Susuz kalma gibi bir ihtimal de yok ve faytona bağlanmayan atlar çayırda serbest bir şekilde dolaşıyorlar. Fayton kullanırken onlara sopa bile vurmuyoruz. Atların dilinden anlıyoruz. Rahatsızlıklarında veterinerine çağırıyoruz. Hayvanlara eziyet ettiğimizi kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verdi.