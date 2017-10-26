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26 Ekim 2017 Perşembe
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    • Abart egzoz ve cam filmlerine rekor ceza

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, bu ay içerisinde abart egzoz, renkli ve filmli cam kullanan araçlara kesilen cezaları ve neden ceza kesildiğini açıkladı. Bu ay 168 araca abart egzoz, renkli ve filmli cam kullandıkları gerekçesiyle 34 bin 608 TL ceza kesildi.

    26 Ekim 2017 Perşembe 11:13
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    Abart egzoz ve cam filmlerine rekor ceza

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda abart egzoz, renkli ve film camlara kesilen cezalar sonrası vatandaş tepki göstermişti. Bu olay sonrası Bolu İl Emniyet Müdürlüğü konu hakkında basın açıklaması yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamasında kesilen cezaların nedeni, miktarı ve bu ay içinde ne kadar ceza kesildiği hakkında açıklama yaparak; “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ''Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu” başlıklı 30'uncu maddesi "Araçların, esasları yönetmelikte belirtilen şekilde ve tarzda teknik şartlara uygun durumda bulundurulması zorunludur. ‘Aynı maddenin (b) fıkrası "Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs aksesuar eşya ve çıkıntıları olan araçları kullananlarla, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 206,00 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılırlar.(b) bendindeki şartlara uymayan ve uyumsuzluğu trafik emniyetini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte olan araçların şartlara uygun duruma getirilmesi ihtar olunur. İhtarda verilen süre için teknik şartlara uygun duruma getirilmediğinin tespiti halinde araç trafik zabıtasınca trafikten men edilir. Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 63 üncü Maddesinde "taşılların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır” İfadelerini kullandı.

    FİLM CAMLAR KONUSUNA AÇIKLIK GETİRİLDİ

    Emniyet Müdürlüğü açıklamasının devamında film camlar konusuna açıklık getirdi. Film camların neden yasaklandığını da anlatan açıklamada Emniyet Müdürlüğü; “Emniyet Genel Müdürlüğünün 2008/17 sayılı Genelgesi ile "Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının "Motorlu araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği " kapsamında yürürlüğe konulan "Motorlu Araçlar ve Römorklarının Emniyet Camları ve Cam Malzemeleri ile İlgili Tip onayı Yönetmeliği (92/22/AT) ve "Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu R43 sayılı Regülasyonunun 2.12.1 ve 2.18.2. maddelerindeki tariflerin kapsamında olmayan emniyet camının; ışık geçirgenliği %70'in altında ise muhtelif deney işleminden geçmesi ve buna Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Ulusal Tip Onayı alınması gerektiği, tip onayı düzenlenen bu tür renkli camların "E" veya "e” işaretinin yanında "V" sembolü ile gösterilmesi zarureti bulunmaktadır.” Bu itibarla yukarıda belirtilen hükümlere uymadığı tespit edilen araçlar hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30/1B maddesi doğrultusunda gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

    34 BİN 608 TL PARA CEZASI KESİLDİ

    Son olarak kesilen cezaları açıklayan İl Emniyet Müdürlüğü; “Bu kapsamda, ilimiz merkezinde yapılan trafik denetimlerimizde, 2017 yılı Ekim ayı içerisinde abart egzoz ve renkli cam/film kullanan 168 araç hakkında 34 bin 608 TL idari para cezası uygulanarak, araçlar trafikten men edilmiş ve araçların teknik şartlara uygun duruma getirilmesi amacıyla "Ek-33 Geçici İzin Belgesi” (7 güne kadar) düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Bu

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