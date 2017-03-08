HABER: Esra ÖZTÜRK

“8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle derneğimiz üyesi, ve tüm kadınların bu önemli gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadın hareketi son 30 yılda uluslararası alanda etkinliğini geliştirmiş, kadın hakları konusuna verilen önem artmıştır. Bugün kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlar arasında sayılmaya başlamıştır.

Gerek kadın üyelerimize gerek cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız annelerimize gerekse erkek üyelerimize mesailerine katkıda bulunan ve kendileri de temsil görevi yürüten eşlerine destekleri için içten teşekkürlerimi sunarım." dedi.