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11 Mart 2017 Cumartesi
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    • Abat, Bakandan söz aldı

    MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı Abdullah Abat Tekirdağ’da yapılan Genel İdare Kurulu toplantısında Maliye Bakanı Naci Ağbal’ı yakın markaja aldı. Abat Bolu’nun sıkıntılarını içeren çalıştay dosyasını teslim edip, ticari ve mali anlamda reform talep ettiklerini dile getirdi.

    11 Mart 2017 Cumartesi 15:22
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    Abat, Bakandan söz aldı

    Bolu’nun teşvikte 2’nci bölge, Düzce’nin ise 4’üncü bölge olması nedeniyle yatırımcıların Düzce’ye kaydığını, dolayısıyla haksız bir rekabetin olduğunu dile getiren MÜSİAD Bolu Şubesi Başkanı Abdullah Abat, Bolu’nun Teşvikte Öncelikli İller arasına girmesi için var gücüyle uğraş veriyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal ile görüşen Abat, Salı günü de Mersin’de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelecek.

    MÜSİAD’ın Tekirdağ’da yapılan 95. Genel İdare Kurulu toplantısına Bolu Şube Başkanı olarak katılan Abdullah Abat, toplantıya katılan Ekonomi Bakanı Naci Ağbal’a bir dosya sunarak yatırımcıların Bolu’dan kaçtığını dile getirdi.

    “İKİ İL ARASINDA HAKSIZ REKABET VAR”

    Kalkınmada öncelikli iller sıralamasında Düzce’nin 4’üncü bölge, Bolu’nun ise 2’nci bölge olmasından dolayı yatırımcıların Bolu’ya gelmek istememesini ve böylelikle haksız bir rekabetin doğmuş olduğunu Bakan Ağbal’a anlatan Abdullah Abat, “Deprem mağduriyetleri noktasında Bolu da Düzceyle aynı sıkıntıları yaşıyor. Kanatlı sektörün Türkiye'deki en potansiyelli işletmeler içerisinde ilk 500’de olmasından dolayı Bolu’nun gelirinde haksız bir artış var ve Bolu için sıkıntı buradan kaynaklanıyor” diyerek Bakanı bilgilendirdi.

     “BAKAN GEREKLİ TALIMATLARI VERDİ”

    Teşvikte Öncelikli İller sıralamasındaki kriterlerin tekrardan değerlendirmesini Bakan Ağbal’a ileten Abdullah Abat, “Kalkınma Bakanımız ile de Salı günü Mersin'de bir görüşme yapacağız. Aynı şeyleri O’na da iletip Ekonomi Bakanımızı da devreye sokup konuyu üç Bakanlığın gündemine sokacağız. Bakanımız Naci Ağbal’dan Bolu’nun bu haksızlıktan kurtarılması için söz aldım. Umudumuz en kısa sürede yatırımcıları Bolu’ya çekebilmek ve Organize Sanayi Bölgesini hak ettiği seviyeye getirebilmek. Bakanımız bu konunun çözümü için her türlü desteği vereceğini söyledi ve gerekli talimatları verdi. Salı günü Mersin'de Kalınma Bakanımız ile de görüşüp  bu işi netleştireceğiz” dedi.

     “CUMHURBAŞKANIMIZIN DA DESTEĞİNİ ALACAĞIZ”

    Bolu’nun hak ettiği desteği alması için MÜSİAD Genel Başkanı ile de bir görüşme yaparak kendisinden tam destek aldığını vurgulayan Abdullah Abat, “Genel Başkanımız gerekirse Cumhurbaşkanımız ile de konuyu görüşür ve çözüm noktasına getiririz dedi. Bu iş Maliye ve Kalkınma Bakanlığının tasarrufunda. Cumhurbaşkanımızdan da gerekli desteği aldığımızda Bolu’nun önü açılacaktır” şeklinde konuştu.

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, Şubesi, Başkanı, Abdullah

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