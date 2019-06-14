Abat, Başkanlığa aday

Haber: Birol Ertunç

15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Boluspor Kongresi’nde kimlerin kulüp başkanlığı için aday olacağı merakla bekleniyordu. Edinilen bilgiye göre, daha öncede kulübün başkanlığını yapan Abdullah Abat bu kongrede kesin olarak aday olacak. Abat’ın akşam saatlerinde yönetim kurulu listesini açıklaması bekleniyor. Abat 2012-2013 sezonlarında Boluspor Başkanlığı yapmıştı.

Abdullah Abat Kimdir?

Abdullah Abat (Eczacı – EGE Medikal Ortopedi Ticaret Şirketinde İşveren – Ege Eczanesi’nde işveren – Abat14 Yapı İnşaat Şirketi Sahibi – Bolu Takip Gazetesi Ortaklarından)

Doğum Tarihi: 20.08.1976 Bolu / Alpagut Köyü

Eğitim Durumu: Alpagut Köyü İlkokulu, 50. Yıl Ortaokulu, Bolu Atatürk Lisesi, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Mesleği: Eczacılık

Bulunduğu görevler: MÜSİAD Başkanlığı (2017’de başladı devam ediyor), Sağlık-Der Bolu Şube Başkanlığı (2004’de başladı devam ediyor), Kızılay Üyeliği, Türk Eczacıları Birliği Üyeliği, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Üyeliği, Boluspor Kulüp Başkanlığı (2012-2013), Boluspor Üyeliği.