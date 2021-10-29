Abat “ Bizans oyunlarının farkındayız”

Haber: C. Kutay Aykan

Abat açıklamasında “Muhatap almadığım kişiler kendini kuru fasulye gibi nimetten sanıp bizim ismimizi ağızlarına alarak basın açıklaması yapıyorlar. Ben bu oyunlara gelmem” diye konuştu.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Cumhuriyet Gazetesine özel açıklamalarda bulunan Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat, kırmızı beyazlı takımı 31 milyon TL borç ile aldıklarını hatırlatarak, “FIFA’lık olan 7 futbolcusuyla, 14 tane mahkemelik oyuncu ile bütün davaları kapattık. Hatta Shukurov’un yetiştirme bedeli olan 185 bin Euro’luk dosyasını da kapattık. Bunu basına bile söylemedik. Biz bunları temizledik. Boluspor kulübü şu anda yönetilebilir bir durumda. Bunları yaparken biz işimizden, evimizden, arkadaşlarımızdan, çocuğumuzdan alıp buraya mesai harcadık. Şu anda 31 milyon TL ile aldığımız borç 15 milyon TL civarındadır. Bir iki futbolcumuz dışında herkesin borcunu kapattık. Bu kulüpten alacağı olan hiçbir futbolcu kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK VE PARASAL HOVARDALIK YAPMIYORUZ”

Kulübün bütçesine göre takım kurduklarını söyleyen Abat, “Ekonomik ve parasal anlamda hovardalık yapmıyoruz. Elinizdeki bütçeye göre kadro kuruyorsunuz. Bizim ligimizde 180 milyonluk, 170 milyonluk takımlar var. Herkes bakabilir. Biz değer anlamında transfer değeri anlamında 16 milyonluk bir takım yaptık. Buna rağmen futbolcuların hepsi karakterli ve hepsi işini profesyonel olarak yapmaya çalışan sporcular. Her şeyi sahaya yansıtmaya çalışan arkadaşlar, yürekleri ile oynayan arkadaşlar.” dedi.

HANGİ BAŞKAN ALT YAPIDAN FUTBOLCULARI OYNATMAYA CESARET ETTİ

Alt yapıdan gelen oyuncuları A takıma kazandırdıklarının altını çizen Abat, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Hep alt yapı diye bu şehirde kaoslar ortaya çıkıyor. Ensar, Arda, Bertu, Diyar, Diarra, Kaan ve Murat olmak üzere toplamda 7 tane oyuncumuz alt yapıdan çıkmış oyuncular. A takım kadrosunda hepsi. Şuana kadar alt yapıdan, hangi başkan, hangi yönetici, hangi teknik heyet A takımda böyle futbolcuları alıp oynatmaya cesaret etmiş? A takıma entegre edip futbolcuların gelişimi için kim çalışmış? Bunları gerçek Boluspor taraftarın takdirine bırakıyorum. Şu anda da 14 tane 1 yıl içerisinde A takıma monte edeceğimiz yetenekli, fiziksel olarak da gelişimleri olan futbolcumuz var. Bunlar da önümüzdeki sezonlarda Boluspor’a destek katacaklar. Benim başkanlık döneminde olan bir Umut Meraş olayı var. U16’ya getirdiğim bir Umut Meraş herkesin gözü önünde. Umut Meraş’ın Umut Meraş olmasında en önemli etken de Reha Hoca’dır. Bu çocuğu getirip A takıma alıp riske girmesi Umut Meraş’ın Umut Meraş olmasında en büyük etkendir. Emre Kılınç’ı Emre Kılınç yapan yine bu teknik kadrodur. Melih Okutan’ı devre arası satmamıza yardımcı olan yine bu teknik ekiptir. Muhammed Gümüşkaya örneği ortada. Muhammed buradan gittiğinde ne seviyedeydi herkes gördü. Fenerbahçe’de nasıl bir futbolcu oldu. Herkes görüyor. Gerçekten yarışmacı, aç bir takım var. Teknik heyetimiz de oyuncuların gelişimleri konusunda önemli yol kat ediyor.”

“GOL BEKLENTİSİ EN YÜKSEK TAKIMIZ”

Boluspor’un önümüzdeki günlerde çok daha iyi olacağını kaydeden Abat, “Her şey maalesef skora bağlı. Şu anda en çok gol pozisyonuna giren takım Boluspor. Biz bunları ezbere söylemiyoruz. Analiz programlarına bakarak söylüyoruz. Gol beklentisi en yüksek olan takım da Boluspor. Santrafor anlamında bir tek Kabongo Kassongo var. Geçen sene kısa süreli bir transfer döneminde takım kurduk ve biraz zaman aldı takımın oturması.” dedi.

KAOS YARATMA NOKTASINA GELMEDİM

Kırmızı beyazlı takım ve kendisine yönelik eleştirilere de sert sözlerle cevap veren Abat, şunları söyledi:

“Ben hiçbir zaman şehirle alakalı bir kaos yaratma noktasına gelmedim. Bir çekişme, bir yarış havasına sokmak isteyen bir adam değilim. Bize yapılan kahpelikler ve Bizans oyunlarının hepsinin farkındayız. Biz sadece işimize bakıyoruz. Bizim yaptıklarımız bizi anlatsın. Biz şov peşinde değiliz. Her dakika basına veya sosyal medyaya çıkıp şöyle oldu böyle oldu demeyiz. Bir de muhatap almadığım kişiler kendini kuru fasulye gibi nimetten sanıp bizim ismimizi ağızlarına alarak basın açıklaması yapıyorlar. Ben bu oyunlara gelmem. Onların bu sosyal işlerdeki geçirdikleri zamanlar, bizim gerçekten temsil ettiğimiz noktalarda olamaz. Beni çok da ilgilendirmiyor. Herkes istediğini konuşabilir. Ben Bolu şehrine laf getirecek bir iş yapmam. Ben hiçbir zaman kişisel hırslar içerisinde olmadım. Temsil ettiğim kurum için de gözümü hiçbir zaman budaktan esirgemem. Er meydanı ortadadır. Kapımız açık varsa bir sıkıntısı olan kameralar karşısında değil gelip şovunu yapar yanımızda, tabi yapabilirse.”

KONGREDE DEVAM EDECEĞİZ

Boluspor’un önümüzdeki yıl yapacakları kongrede de yollarına devam edeceklerini açıklayan Abat, “Boluspor’un maddi ve manevi menfaati neyse bunu yapmaya çalışıyorum. Belediyenin, sanayicilerin, iş adamlarının destekleri bir yere kadar yeterli oluyor. Diğer takımların 10’da 1’i bütçesiyle ile bu platforma mücadele etmekte zorlanıyoruz. Boluspor’un kimseye borcu yoktur. Boluspor herhangi bir haciz dosyası ile muhatap değildir. Bunların hepsi ortadan kalktı. Bundan sonra çok daha güçlü bir bütçe ile ortaya çıkarız. Bu kadar badire atlatmış ve işler düzelmiş bir noktada da ben ve yönetim kurulum önümüzdeki yıllarda da Boluspor’u desteklemeye devam edeceğiz. Projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Devam eden projeler için önümüzdeki yıllar ve sezonlarda yönetim kurulumuzu daha da güçlendirerek kongreden sonra yolumuza nasip olursa devam edeceğiz inşallah..”

BOLUSPOR’DAN KRİPTO PARA ATAĞI

Boluspor’a maddi kaynak sağlamak için ‘Boluspor Token’ adıyla kripto para projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Abat, “Dijital bir çağa girdik ve kriptolar çok revaşta. Ankara’da yaklaşık 83 bin Bolulu, İstanbul’da yaklaşık 130 bin Bolulu varken. Biz de Boluspor Token isimli bir kripto para çıkaralım dedik. Bunu yaparken ince eleyip sık dokuduk. Bununla alakalı önümüzdeki haftalarda satışa çıkaracağız. Beşiktaş’ın, Malatyaspor’un da kullandığı ve borsada işlem gören bir firma ile işlem yaptık. Bolu’da yaşayan, Bolu dışında hatta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız desteklerine ihtiyacımız var. Değerine değer katacak bir kripto para olacak. Bizde sabırsızlık ile bekliyoruz. Biz piyasaya çıkarken 3 çeşit olacak. 5 ay kilitli kalacak token, 3 ay kilitli kalacak token, birisi de borsada satışa hazır halde olan token ile piyasaya çıkacağız. İlk çıkışımızda 0.14’den çıkacağız. Bolu’nun plaka numarası diye. Herhalde 0.50 ile satışı başlayacak. 0.14 ile alan bir arkadaş 5 ay sonra 0.50 ile satacak. Bugün ne kadar değer kazanır bilmiyoruz henüz. O şekilde karlı bir şekilde tasarruf sağlayabilirler” şeklinde konuştu.