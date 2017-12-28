



Haber: Gönül Olutürk

Konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında Abat; “Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY, ülkemiz içinde bulunduğu o zor şartların acısını yüreğinde hissetmiş, milletin her ferdi gibi istiklal arzusuyla bir var oluş savaşı vermiştir. Milletin ıztırabını derinden hisseden Mehmet Akif, İstiklal Marşı’yla ebedi bir abide armağan etti bizlere. Akif, Milli Mücadele’nin heyecanını dizelere aktarırken tarihi bir şahlanışın müjdecisi olmuştur. Bize ve gençlerimize düşen görev, bu ruhu, bayrak ve vatan sevgisini daima diri tutmaktır. Kalbimizdeki ortak duygu ve heyecanı, vatana olan aidiyetimizi gösteren, güçlendiren Milli Mücadele’yi destanlaştıran İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle minnetle anıyorum” dedi.