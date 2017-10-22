Haber: Gönül Olutürk
MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı; "Her kesimin, bilgi edinme, haber alma, özgür düşünce; ifade ve eleştiri hakkına sahip olduğu dünyamızda, temel insan haklarından olan, düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yollarından birisi, basın ve yayın özgürlüğüdür. Dün olduğu gibi bugün de, bu özgürlüğün ne kadar önem arz ettiği ortadadır. Toplumların gelişiminde, doğrulanmış kaynağa dayalı bilgilendirme, objektif kriterlere dayalı aydınlatma ve gerçeği ortaya çıkararak kamuoyu oluşturma gibi, önemli bir görevi, zor şartlarda başarıyla yürüten Değerli Basın Çalışanlarının, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü tebrik ediyorum" dedi.
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