“Abat önce başarısızlığının ve 30 transferin hesabını versin”

Haber: N. Halid Altundal

Boluspor Başkanı Abdullah Abat, düzenlediği basın toplantısında Necip Çarıkcı başkanlığındaki eski yönetimi ve Çarıkcı’yı hedef aldı. Abat’ın sert sözlerle yüklendiği Necip Çarıkcı’dan cevap geldi. Çarıkcı açıklamasında Abat’a aynı sertlikte cevap verdi. Çarıkcı açıklamasında “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki 13 sene Boluspor Kulübü Başkanlığı yapan iki defa şampiyonluk yaşayan 4 defa Play off bir defa da Final heyecanı Bolu'ya yaşatmış biri olarak bu makamı. her zaman gururla temsil ettiğimi , Boluspor'un her kuruşunun değerini bilerek hareket ettiğimi belirtmek isterim. Hesabını veremeyeceğim tek kuruş bile yoktur.

Hakkımda iddialarda bulunan mevcut Başkanın gerçeği yansıtmayan belgesiz , soyut , iddialarına yine de kamuoyunun da isteği ile cevap verme gereği duyuyorum.

Geçen Sene benim son Başkanlığımda aday olmayacağımı belirttim . Bu dönemde Abat aday olacağını belirtmiş , Yönetim Listesini hazırlamış ancak seçimden bir gün önce akşam saat 19:00 sıralarında hiçbir gerekçe göstermeden daha önce de yaptığı ve görevi bıraktığı gibi bir anda aday olmayacağını belirtmiş ve bizi zor duruma sokarak hazırlıksız bir şekilde Seçime girmemize neden olmuştur. Bu nedenle de sezon sadece 1 akşamda yapılan hazırlıklar ile bitirilmeye çalışılmıştır.

Boluspor'un her döneminde geride gelen borçların olduğu malumdur. Bugüne kadar hiçbir Başkan bu nedenle Bir önceki Başkan'ın arkasından bu şekilde basit ve yakışıksız tavırlar sergilememiş hakarete dayanan sözler sarf etmemiştir. Kaldı ki Kendisi zaten Genel Kurulda tüm Bilançoyu görerek aday olmuş ve toplumun her kesiminden destek bulmuştur. Hem anılan tarihte tüm Bilançoyu görüp aday olup sezon sonunda bu şekilde bir tavır sergilemesi basiretsizliktir.

Sezon başında Transfer döneminde Tahtanın kapalı olması söz konusu değilken kendisi tarafından borcun ödenmemesi nedeni ile tahta kapanmıştır. Yine Ara transfer döneminde transfer tahtasının açık olmasına rağmen ve futbolcuların davalan devam etmekte iken kendisi tarafından Basına 5 oyuncundan dolayı transfer tahtasının önceki Yönetime atıf yapılarak kapalı olduğu belirtilmiş ancak Haris Haydarovic in transfer edilmesi ile transfer tahtasının açık olduğu tüm Kamuoyu tarafından anlaşılmıştır. Bu da kendisinin doğruyu söylemediğinin göstergesidir.

Sezon başında Mevcut Yönetimin iki tane Başkan Yardımcısı Otele gelerek temliğin kaldırılması konusunda görüşülmüş ve belirli tarihlerdeki senetlerin verileceği bu şekilde temliğin kaldırılması isteği belirtilmiş , benim tarafımdan bu durum da kabul edilmiştir. Kasım ayında da yine temliğin kaldırılması için vadeli senetlerin verilmesi ve bir kısım alacağın bağış olarak düşülmesi benim tarafımdan kabul edilmesine rağmen Yönetim tarafından hiçbir şekilde benimle iletişime geçilmemiş ve temliğin kaldırılması yönünde hareket edilmemiştir. Yine benim Avukat Sinan Barut'u Kulübe gönderip paramı istemem söz konusu değildir. Keza zaten temlik konulan bir alacağın istenmesinin de bir anlamının olmayacağı açıktır. Aksine Sinan Barut tarafından temliğin kaldırılması konusunda Belediye Başkanımızın da yönlendirrnesi ile yanıma gelinmiş ve konuşulmuş olmasına rağmen bu şekilde olayın çarpıtılması da yakışıksızdır.

Dönemimde çekilen Kredinin bir kısmı benim Alacağıma ilişkin bedelden düşülmesine rağmen geri kalan paranın tamamı futbolcuların alacaklarına ödenmiştir. Eğer art niyetli olsa idim mevcut paradan alacakları= kapatır zaten temlik koymama gerek de kalmazdı. Rydell Poepon konusunda sözleşme yenileyen mevcut yönetimdir. Yeni Transfer ücretini belirleyen ve futbolcuyu elinde tutan da mevcut yönetimdir. Yeni Yönetim tarafından Mukavele yenilenmesi idi zaten bu oyuncuya bu kadar bedel ödenmek zorunda kalınmazdı.

Yine kendisi tarafından elinde hiçbir belge ve bilgi bulunmamasına rağmen profesyonel olan oyunculardan para alındığı belirtilmiştir. Kulübün tek kuruşunun alınması ve belgesiz olarak işlem yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Hiç bir dönemde bu şekilde ailelerden evraksız bir para girişi de olmamıştır. Bu sadece iftiradan ibaret bir safsatadır.

Bolu Belediye Başkanımızın da büyük desteği ile hiçbir dönemde verilmeyen destek , toplanamayan Maddi Kaynak Mevcut Başkan zamanında toplanmıştır Uzun süredir bu şekilde Kulübe bir maddi gelirin sağlanması söz konusu değildir. Bu kadar Desteğin toplanmasında Aslan Payı Belediye Başkanımıza ait olmasına rağmen Mevcut Başkan tarafından halen Belediye Başkanı tarafından yeterli desteğin verilmediğinden bahisle konuşulmakta ve farklı bir algı yaratılmak istenmektedir.

Yukarıdan 3 güçlü takımın düşmediği , Eskişehir , Akhisar ve Adanaspor gibi takımların hiçbir şekilde kalma umudu yaşamadığı bir dönemde 30 transferin yapıldığı sezonda ligde kalınmıştır. Belediye Başkanının bu dönemde verdiği destek unutulmamalıdır. Mevcut Kulüp Başkanının bu desteği görmezden gelip Başarılı olan her işte kendi payının olduğundan bahsetmesi ancak başarısız olan tüm işlerde hep başkasını suçlaması kendisine yakışmamaktadır.

Daha önceki yanlış yapıldığı iddia olunan transferlerden bahse den Başkanın , önce kendi döneminde yapılan 30 tane transferin hesabını vermesi gerekmektedir. Bu kadar desteğin ve Maddi gücün verildiği dönemde hiç kadroya giremeyen oyuncuların transferin edilmesi , aylardır oynamayan oyuncunun getirtilip kadroyu alınması , Müzmin sakat oyunculann kadroya alınması nedeni ile Bolu'nun parası heba edilmiştir. Sadece 1 yıllık ve kiralık yapılan anlaşmalar ile neredeyse tüm kadro bitmiş ve elde 3-4 tane oyuncu kalmıştır. Sadece şunu belirtmek isterim ki Bu sezon başında maçlarda ilk 11 de oynayan 6 oyuncu Boluspor'un önceki seneden kalan oyunculandır.

Kendisine bu kadar destek verilen Başkan'ın kolay şekilde Maddi güce ulaşması ile Bolstore daki ürünleri değerinin çok altında piyasaya sürmesi ancak yerine ürün alamaması , Yasin Dülger gibi oyuncuları bedelsiz şekilde vermesi yine bazı işletmeleri ise ihalesiz bir şekilde kendisini sürekli alkışlayan kişilere kiraya vermesi de Boluspora zarar vermiştir.

Son olarak bu kadar yakışıksız bir uslupla Basın karşısına geçip asılsız iftiralarda bulunan Mevcut Başkanı Allah'a havale ediyorum. Boluspor'un ulusal basında bittik, tükendik gibi aciz laflarla gösterilmesi de Boluspor kimliğine ve geçmişine yakışmamaktadır ve bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamıştır.”