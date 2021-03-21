Abat ve yönetimden galibiyet fotoğrafı

Spor Toto 1. Ligin 27. haftasında rakibi Ankaraspor’u 2-1 mağlup eden kırmızı beyazlılarda bu defa galibiyet fotoğrafı, Boluspor’u deplasmanda yalnız bırakmayan yöneticilerden geldi.

Abat ve yönetimden galibiyet fotoğrafı

Haber: Ceylan Beykoz

Sezonun en kritik maçlarından birisi olan Ankaraspor maçını uzatmalarda bulduğu golle kazanarak, düşme potasından uzaklaşma anlamında önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Beypiliç Boluspor'da yönetim galibiyeti maç sonunda çektirdiği fotoğrafla kutladı.

 Genellikle soyunma odasından paylaşılan galibiyet pozu bu sefer yönetimden geldi. Ankara'da takımlarını yalnız bırakmayan Başkan Abdullah Abat ve kırmızı beyazlı yöneticiler kazanılan 3 puanın ardından galibiyet pozunu böyle verdi.

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