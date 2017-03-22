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22 Mart 2017 Çarşamba
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    • ⁠⁠⁠⁠⁠Abat; “Yaşlılarımıza saygı göstermek minnet borcudur”

    Dünya Yaşlılar Günü ve Yaşlılar Haftası nedeniyle bir açıklama yapan MÜSİAD Başkanı Abdullah Abat, “Yaşlılarımıza saygı göstermek daha genç yaşta bulunanların minnet borcudur” dedi.

    22 Mart 2017 Çarşamba 09:00
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    ⁠⁠⁠⁠⁠Abat; “Yaşlılarımıza saygı göstermek minnet borcudur”

    Haber; Esra ÖZTÜRK

    Abat;  Dünya Yaşlılar Günü ve Yaşlılar Haftası 18-24 Mart tarihleri arasında kutlandığını anımsatarak, şunları ifade etti: "Bizleri bugünlere hazırlayan büyüklerimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı gösteriyor, kendilerini unutmadığımızı; bir ve beraber olduğumuzu ifade ediyoruz. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdandır. Yaşlılık dönemi saygı ve itibar görmeyi gerektirir. Yaşlılarımıza saygı göstermek daha genç yaşta bulunanların minnet borcudur. Üstelik yaşlılarımıza ve onların meselelerine sahip çıkmak insanlık ve yurttaşlık görevidir” diye konuştu.

    Açıklamasının son bölümünde Abat şunları söyledi; "Mutlu bir toplum ve gerçek anlamda millet olmanın gereğini kadın-erkek, genç-yaşlı, bütün farklılıkları millet olma birliği ve gereği içinde, bedenen ve ruhen sağlıklı olmak olarak değerlendiriyor ve toplumsal anlamda sağlıklı yaşlanmayı sosyal devlet olmanın bir gereği olarak görüyoruz. Bu çerçevede MÜSİAD BOLU Şubesi olarak Nesiller Kucaklaşması bir basamağını ileri ve genç yaş gruplarının bir araya getirilmesiyle bilginin ve tecrübenin; dinamizm ve yeniliğin buluşması olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve keyifli bir süreç haline getirmeyi görev addediyoruz"

     

    Anahtar Kelimeler: Dünya, Yaşlılar, Günü, Yaşlılar, Haftası

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