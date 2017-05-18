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18 Mayıs 2017 Perşembe
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    • ABAT’IN 19 MAYIS MESAJI

    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    18 Mayıs 2017 Perşembe 13:13
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    ABAT’IN 19 MAYIS MESAJI

    Haber: Aysun BEYKOZ

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, bu anlamlı günün 80 milyon tarafından coşkuyla ve sevinçle kutlanacağını anlattı. Başkan Abat, mesajında,"Birçok etkinlikler ülkemizin değişik yerlerinde yapılacak. Bütün gençlerin bayramını yürekten tebrik ediyorum. 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımını atan, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru'ndaki yol arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum. Onları ilk önce Samsun’da ardından Havza, Amasya, Erzurum, Sivas’ta bağrına basan Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarına Allah’tan rahmet diliyorum. İstiklal Harbimiz başta olmak üzere Balkan Harbinde, 1. Dünya Harbinde, Trablusgarp’ta, Çanakkale’de, Kut'ül Amare’de, Yemen’de, Şanlı Medine müdafaasında, Galiçya’daki tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kore’de, Kıbrıs'ta, uzun yıllar süren teröre mücadele döneminde, şehit olan gazi olan tüm askerlerimizi minnetle anıyor, şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler niyaz ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Kabirlerini bir gül bahçesi, mekanlarını cennet eylesin” ifadelerine yer verdi.

    Türkiye'nin 94 yıldır devam ettirdiği, son 12 yıldır da her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak bu şekilde sürdürebileceğini belirten Abat, ayrıca şunları kaydetti: “19 Mayıs ruhuna sahip çıkmak, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna sahip çıkmak demektir. Ben ve arkadaşlarım, bizim kuşağımız, 2053'ü belki göremeyeceğiz. Ama şu gençlik, 2053'ü Allah'ın izni ile 2053'ün Türkiye'sini görecek. Ama 2053'ün köşe taşlarını sizler yerli yerine koyacaksınız… Meşrebine, mezhebine, etnik kimliğine bakmadan, mazlumun yanında olmak, zalimin karşısında durmak için de 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmalıyız. Yeni Türkiye'nin neferleri olan sizlerin, bu ruha sahip çıkacağına inanıyorum. Öyle ki; Fatih olmadan 2053 olmaz. Alparslan olmadan 2071 olmaz. İşte onun için Alparslan'ı, onun için Fatih'i, onun için Osman Gazi'yi çok iyi bilmek, çok iyi anlamak lazım.”

    Anahtar Kelimeler: Müstakil, Sanayici, İşadamları, Derneği, Bolu

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