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22 Nisan 2017 Cumartesi
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    • ABAT'IN 23 NİSAN MESAJI

    MÜSİAD Bolu İl Başkanı Abdullah ABAT 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    22 Nisan 2017 Cumartesi 15:56
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    ABAT'IN 23 NİSAN MESAJI
    HABER: Ceylan Beykoz
     ‘‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız; dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarını çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel bir bayramdır. Türkiye olarak inanıyoruz ki; hangi ülkede olursa olsun tüm çocukların savaş, açlık ve kargaşa ortamından uzak bir şekilde yaşamaları, barış içinde bir dünyanın da kapılarını açacaktır. Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; kendi başına karar verebilen, eleştiren, kendine güvenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal, Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 97. yılını, Milletimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.
    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, İl, Başkanı, Abdullah

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