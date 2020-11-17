Abat’tan covid testi açıklaması

Haber: N. Halid Altundal

Son haftalarda üst üste ortaya çıkan koronavirüs vakaları nedeniyle virüsün pençesinde olan Beypiliç Boluspor’da Başkan Abdullah Abat, koronavirüs testlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. TFF 1.Lig’in 10. haftasında 21 Kasım günü sahasında Ankaraspor’u ağırlayacak Beypiliç Boluspor’da Başkan Abat yaptığı açıklamada testlerin bir standart belirlenerek resmi kurumlarca yapılmasını istedi.

TEST SONUÇLARI İLE OYNANIYOR MU?

Abat açıklamasında, “İvedilikle futbol kulüplerinde covid19 testlerinin tek bir standart ve resmi kurumlar tarafından kimlik ve fotoğraf kontrolü ile yapılması ihtiyacı vardır. İsteyen istediği gibi test sonucu kurgusu yapamaz. Pozitif futbolcu sahada maça çıkarsa bu işin adaleti kalmaz” ifadelerini kullandı.

Başkan Abat’ın açıklaması, ‘Kulüplerde yapılan koronavirüs testlerinin sonucuyla oynanıyor mu?’ sorusunu akla getirdi.