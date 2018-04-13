Haber: BMA

MÜSİAD Başkanı Abdullah Abat mesajında şu ifadelere yer verdi; “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin, Rabbimizin izni ve keremiyle gerçekleştirdiği, hikmet ve müjdelerle dolu manevi yolculuğu Miraç Kandilini idrak ediyoruz. Kusurlarımızdan arınmanın ve Rabbimize ulaşmanın sembolü olan Miraç Gecenizi tebrik eder, gönüllerimizi aydınlatmasını, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve insanlığa hayırlar, kalplerimize merhamet ve birlik getirmesini dileriz.”