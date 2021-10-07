ABD Temsilciler Meclisi’ne tepki

Haber: Erdal Tanrıverdi

Özkalem yaptığı açılmada, “İstiklal şairinin milli andımızda “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten ENSONOCAK.” dizeleriyle ruhumuza kazıdığı “en son ocak” deyişinin bize göre bugünkü muhatabı işte bu ocaklardır. Bu ocak, ilk defe ‘Ülkü Ocağı’ adıyla milliyetçi gençler tarafından fikir kulübü olarak kurulmuştur. Bu kutlu fikir; ağzı dualı, Türkiye’ye sevdalı, gözünü budaktan sakınmayan yiğit gençlerin önce kalplerinden sonra da dillerinden dökülüp yurdun dört bir yanına ekilmiş, filizlenmiş ve hamdolsun bugün de yeşermiştir. Bu fikir, Başbuğu Türkeş’in hafızalarımıza kazınan ‘Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız’ ifadesiyle ete kemiğe bürünmüştür.

Ülkü Ocakları’nın 1 Haziran 1968’de ilk kez gerçekleştirdiği ‘Milli Hareket Yürüyüşü’ asırlarca bitmeyecek kutlu bir hareketin işaret fişeğidir. Başbuğumuz Ülkücü gençliği “Türk milletinin yaşama iradesi” olarak tanımlamıştır. Bu irade yeryüzünde tek bir Türk kalana kadar varlığını sarsılmaz bir inançla koruyup muhafaza edecektir. Muhakkak bu irade, iman ve ülkü; Türk düşmanlarını dün olduğu gibi bugün de rahatsız etmiştir. Bu hazımsızlığı koro halinde hem içerde hem de dışarda dillendiren hainlerin bugünkü hamisi ABD’nin Temsilciler Meclisi Ülkü Ocakları’nın bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etmiştir. Bize göre etse de hoş etmese de biz Türk’e düşmanlık edenin kimler olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in ifade ettiği gibi günü geldiğinde hesap sormasını da biliriz.

Düşüncelerimi Liderimizin bizlere gurur veren sözleriyle bitirmek istiyorum. Ülkü Ocakları, kimdir, nedir, ne iş yapar sorusuna bundan daha iyi bir cevabın olamayacağını tasavvur ediyorum:

“Ben, Ülkü Ocaklarında yetişmekten iftihar eden bir Genel Başkanım. Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocaklarına giderdim, yine Ülkücü Hareket’in bir ferdi olurdum.

Ülkü Ocaklarından; şehit çıkar, gazi çıkar, kahraman çıkar, vatan ve millet sevdalısı çıkar, devlet ve siyaset adamı çıkar, sanatçı ve bilim insanı çıkar, Velhasıl Adam gibi adam Yiğitler YİĞİDİ insan çıkar” ifadelerini kullandı.