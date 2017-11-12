Haber: Semih BAYKAL

Ankara’da ikamet eden Boluluların oluşturduğu Ankara Bolulular Platformu ve Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu, Bolulu hemşerilerimizi biraraya getirmeye devam ediyor. Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu tarafından geçtiğimiz hafta organize edilen kahvaltıda buluşan 115 hemşerimiz, etkinlikte Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 79. yıldönümünde andı. Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Bayar, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bayar ayrıca, organizasyona katılan tüm Bolululara teşekkür ederken yeni dünya evine giren Kuşçu beyi tebrik etti, 15 yıldır Kıbrıscık Dernek Başkanlığı yapan İlyas Çeltek’e de sağlıklı, uzun ömürler diledi. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen kahvaltıda Başkan Bayar, bu tür organizasyonları sık sık düzenleyeceklerini ve Boluluları biraraya getirmeye devam edeceklerini ifade etti.