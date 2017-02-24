BASIN BÜLTENİ

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ile Koru Sağlık Grubu (Koru Hastaneleri) arasında protokol imzalanmış olup, Bolulular indirimli sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Koru Sağlık Grubu yaptığı yazılı açıklama da şunları ifade etti:

"Koru Sağlık Grubu; Toplam 300’e yaklaşan yatak kapasitesiyle, Koru Ankara Hastanesi (Çukurambar) , Koru Sincan Hastanesi, Görüntüleme Merkezi, Novaart Tüp Bebek Merkezi, Koru Sağlık Koleji ile birlikte, Ankara'nın en donanımlı Sağlık Kuruluşları arasında hizmet vermektedir.

Hizmet standardını belirlerken temel ilkemiz; “Alanında deneyimli, güncel ve bilimsel gelişmeleri yakinen takip eden akademik Uzman Hekim kadrosu ile İleri Teknolojiyi ve konforu birleştirerek tüm branşlarda tedavi imkanlarıyla hasta memnuniyetinin üst düzeyde olduğu hizmet anlayışını ilke edinerek insana hizmet etmektir.

Tüm branşların yanı sıra, Da Vinci Robotik Cerrahinin aktif olarak kullanıldığı özellikli merkezlerden olan Koru Ankara Hastanesi, Kemik İliği, Gamma Knife, PET CT Hizmetleri ile de uluslararası standartlarda hizmet sağlamaya devam etmektedir.

Ayrıca, Diyabet, Meme, Uyku, İşitme-Denge, Perinatoloji, İleri Girişimşel Anjio ve Koroner Anjio, Medikal Onkoloji ve Kozmetoloji gibi farklılık yaratan klinikleriyle de hizmet standardını en üst düzeye taşımıştır.

Tüm bu hizmetlerle birlikte Hastanelerde;

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nde “Koru Doğum Paketi” ile alanında uzman kadromuz ile tüm gebelik ve doğum süreci güvenle sürdürülerek gerektiğinde 3. Basamağa kadar Yeni doğan Yoğun bakım Ünitesi ile bebekler sağlıkla dünya ile buluşmaktadır.

Anne adayları gebelik süresince “Gebelik Eğitimleri” ile bilinçlendirilmektedir.

Dünyada obeziteye bağlı ölümlerin artmasına önlem olarak; yaşam standartlarımızın yükseltilmesi için başarılı diyetisyenlerimiz ile sağlıklı kilo kontrolü, ileri düzey obezite durumlarında “Obezite Cerrahisi”, diyabetli bireylerde diyabet hastalığının yıllık takibi ve düzenli kontroller içeren sizin adınıza sizin sağlığınızı düşünen “Diyabet Takip Paketi” ile koruyucu hekimlikle de yanınızdayız.

Bu kapsamda Hastanelerimizde;

ANKARA BOLU DERNEKLERİ FEDERASYONU çalışanlarına, dernek üyelerine emeklilerine ve bunların ve 1. derece yakınlarından oluşan hak sahiplerine, SGK mensubu olmaları halinde ayakta ve yatarak tüm tetkik, tahlil ve tedavilerde, hastane fark ücretlerinde ayakta tedavide ve yatarak tedavide indirimler yapılacaktır.