ABDF, Kadınlar Günü için buluştu

Haber: C. Kutay Aykan

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu, federasyona bağlı derneklerle birlikte 906’ncı etkinliğinde Kadınlar Gününü kutladı. Sahneye davet edilen kadınlara karanfilleri Sıdıka Başkurt tarafından verilen. Kadınlar Günü programında konuşan Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar konuşmasında, “Cumhuriyet Kadınlarının Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutlarım” dedi.

Bolulu Girişimci Kadınlar Derneği Başkan Vekili Fatma Arslan ise tüm Bolulu kadınları dernek kollarında görev almaları için çağrıda bulundu. Federasyona bağlı üye derneklere bağlı Bolulu müdavimler düzenlenen etkinlikte Bolunun yöresel müzikleri ile gönüllerince eğlendi.

Geceye Mudurnulu hayırsever İşadamı Süreyya Astarcı ve arkadaşları da katılırken, Kadınlar Gününün anısına Fulya Karaarslan anonim olarak yazdıkları “Kadın” şiirini Emekçi Kadınlar için sahnede okudu.