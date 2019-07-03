ABDF üyeleri Kıbrıscık’taydı

Haber: Birol Ertunç

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonuna(ABDF) bağlı derneklerin üyesi Ankara’da yaşayan Bolulular, Bolu ilimizi tanımak ve tanıtmak adına kültür gezilerini gerçekleştirmeye devam ediyor. ABDF üyeleri son olarak ilimiz Kıbrıscık ilçesine geldi. Kıbrıscık dağ evlerinde Ankara Bolu ve Polatlı’dan gelen Bolulu hemşerilerimiz ve STK üyelerinden oluşan üyeler ile Ankara’dan katılan misafirlerden oluşan yaklaşık 185 kişiyi Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen misafir etti. Ankara’da yaşayan Bolulular ilçede Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Atmaca, Jandarma Komutanı Metin Özür ve ilçe yöneticilerini tek tek ziyaret ettiler.

İlçe merkezinde bulunan Köroğlu Dağ Evlerinde bir araya gelen Ankaralılar ve Bolulular gönüllerince eğlendiler. Tanıtım gezisinde hemşerilerimiz ip atlama, halat çekme oyunları, çuval oyunları, yumurta taşıma oyunları, yakan top oyunları ile kendilerini doğaya bıraktılar. Çevre gezisi yapmayı da ihmal etmeyen ziyaretçiler bol bol doğal çiçekler topladılar. Büyük şehrin stresini bir kenara bırakıp huzur içinde gezide gönüllerince eğlenen hemşerilerimiz gezinin ardından mutlu bir şekilde Ankara’ya döndüler