ABDF’den Göynük ziyareti

Haber: Aysun Beykoz

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu, geçtiğimiz gün ilimiz Göynük ilçesine yaptığı ziyarette keyifli anlar yaşadı. Federasyon üyeleri ilimizi daha iyi tanıtmak ve anlatmak adına yaptığı ziyaret çerçevesinde Göynük’ün tarihi ve doğan güzelliklerinin olduğu mekanları ziyaret ettiler.

Hemşerilerimiz gezi boyunca yaşadıkları duyguları ve düşüncelerini şu şekilde anlattılar: “İlçe merkezinde bizleri federasyon yöneticisi Göynüklü kardeşlerimiz Haluk Fatı, Neriman Fatı, Mehmet Altaş, Erkan Dereli karşıladılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Belediye meydanından sonra çınar altında yorgunluk çaylarımızı içtik. Değerli Göynük Belediye Başkan Vekilimiz Remzi Armağan bizleri karşıladı. Daha sonra aramıza katılan Göynük ilçe Kaymakamımız Eyüp Güngör’le tanışma kaynaşma içinde sohbetimizden sonra rehberimiz Göynüklü kardeşimiz Metin Ölmez aramıza katılarak bizleri gezdireceği yeri göstermek üzere rehberimiz eşliğinde göynük ilçemizi rehberimiz metin ölmez eşliğinde dünyanın yaşanabilir sakin şehrini tanıtmaya başladı. Akşemseddin Hazretleri, Gazi Süleyman Paşa Camisi ve Hamamı, Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi, Tabak Dede Türbesi, Gürcüler Konağı, Zafer Kulesi turumuzdan sonra hemşerilerimiz ve Göynüğümüzü tanımaya gelen Ankaralı kardeşlerimizle beraber unutulmaz hatıra fotoğrafları çekildik. Doyumsuz manzaralar eşliğinde hiç birimiz Göynük ilçemizden ayrılmak istemedik.

Güzel anılar bırakan hatıralardan ve fotoğraf çekimlerinden sonra rehberimiz tarafından Akşemseddin hazretleri mezarının bulunduğu alanda Akşemseddin hazretlerini tanıtarak gelen misafirlerimize bilgiler sundu. Bir saat serbest zaman verilerek göynük ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yöresel ürünler almak üzere serbest alışveriş zamanına geçildi. Göynükte bizleri ağırlayan misafir eden kardeşlerimizle vedalaşma anına geldikten sonra Çubuk gölüne hareket ettik. Çubuk gölünde bizleri yaz yağmurları karşıladı. Yağan yağmura rağmen gezimize katılan üyelerimiz ve misafirlerimiz iskelede yel değirmenleri manzarası eşliğinde fotoğraflar çekilerek anılarına eklediler. Çubuk gölü gezimizden sonra sünnet gölüne hareket ettik.”