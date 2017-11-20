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20 Kasım 2017 Pazartesi
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    • "ABD’nin, bölgedeki varlığı tartışmalı"

    Son günlerde dış politikada yaşanan Kuzey Irak, ABD ve NATO ile ilgili gelişmeleri değerlendiren AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, tüm bu yaşanan gelişmelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin anında tepki verdiğini söyledi.

    20 Kasım 2017 Pazartesi 11:03
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    Haber: Gönül Olutürk

    ABD'nin bölgedeki varlığının tartışmalı olduğunu söyleyen Doğanay; "PYD, DEAŞ ile anlaşarak, teröristlerin silahlarıyla birlikte Rakka’dan ayrılmasına müsaade etmiştir. Uzun bir süredir PYD’nin de DEAŞ ve PKK gibi bir terör örgütü olduğunu dile getiriyor, bu konuda muhataplarımızı uyarıyoruz. NATO ittifakına birlikte üye olduğumuz ABD’nin, tüm uyarılarımıza rağmen PYD’yi bir terör örgütü olarak görmemesi, teröristlere silah ve askeri malzeme yardımı yapması, tüm bunları yaparken de “DEAŞ ile mücadelede PYD’nin etkili bir güç” olduğunu iddia etmesi, Türkiye-ABD ilişkilerine onarılamaz zararlar vermiştir. Yaşanan bu son olayla birlikte, ABD-PYD ilişkisinin üzerine kurulduğu temel tamamen çökmüştür. PYD, DEAŞ ile mücadele ettiğini iddia ederek uzantısı olduğu PKK ile birlikte ülkemize karşı planlanan hain terör eylemlerinin arkasındaki örgüttür. DEAŞ’ın silahlarıyla birlikte Rakka’yı terk etmesine ses çıkarmayan, bunu “yerel bir soruna yerel bir çözüm” olarak değerlendiren ABD’nin, bölgedeki varlığı da tartışmalı hale gelmiştir.

    Bölgedeki iki tehlikeli terör örgütünden birine silah yardımı yapıp, diğerinin silahlarıyla

    birlikte bir şehri terk edip meçhule yol almasını seyrediyorsanız, kimse sizin terörle mücadele ettiğinize inanmaz. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alacak olması, açıkça görülüyor ki birilerini çok rahatsız ediyor. Türkiye’de darbeye yeltenmiş, 250 masum insanı katletmiş bir terör örgütünün liderini ısrarla sınır dışı etmiyorlar. Başka bir darbe girişimi olan 17-25 Aralık sürecinde, düzmece ses kayıtlarıyla komplo kurulan bir devlet bankamızın yetkilisi de tutuklu olarak yargılanıyor. Yetmezmiş gibi, FETÖ ile mücadelede bağımsız yargı erki tarafından ifadeye çağrılan, şüpheli bir ABD elçilik çalışanı yüzünden ilişkilerin seyri riske atılıyor, vizeler kaldırılıyor, uzun görüşmelerden ve tuhaf açıklamalardan sonra ancak sınırlı olarak açılıyor. ABD siyaseti içerisinde FETÖ’nün uşağı olmuş bir kesimin varlığı, tüm bu örneklerden sonra çok daha net anlaşılıyor" dedi.

    “BU DURUM KABUL EDİLEMEZ”

    NATO tatbikatında yaşanan skandalı da değerlendiren Nurettin Doğanay; "Son olarak NATO’nun Norveç’teki bir tatbikatında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları “düşman hedef” olarak kullanılıyor. Her ne kadar NATO Genel Sekreteri ve ilgili makamlar gerek sözlü gerekse yazılı olarak ülkemizden özür dilese de bu durumun kabul edilebilir yanının olmadığı ortadadır. Türkiye bu olayın öğrenildiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Norveç’teki NATO tatbikatında görevli 40 askerini geri çekme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

    “KIŞA HAZIRLIK YAPAN ÖRGÜTE DARBE ÜSTÜNE DARBE VURUYORUZ”

    Türkiye'nin başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadelesini de sürdürdüğünü vurgulayan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "Aynı anda dört terör örgütüyle birden mücadele eden ülkemiz, dimdik ayaktadır. PKK’ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Örgüte büyük darbe vurduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Bilhassa örgütün sözde yönetim kademesinden neredeyse her gün bir isim etkisiz hale getiriliyor. Sınır ötesi harekatlarımızla da kışa hazırlık yapan örgüte darbe üstüne darbe vuruyoruz" diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Son, Günlerde, Dış, Politikada, Yaşanan

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