Abdullah Abat hakem kararlarına tepki gösterdi





Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Abat, maçın hakemi Mert Güzenge'nin yönetimini eleştirdi. Hakem hatalarının sadece bu hafta olmadığını, hep sustuklarını ifade eden Abat, "Geçen haftaki maçta da bariz penaltımız verilmedi. Bir önceki maçta golümüz iptal oldu. Alakası olmayan pozisyonda penaltımız verilmedi. Bugün de hakem, futbolculardan gelen bilgilere göre söylüyorum, biz gol atınca 'Niye seviniyorsunuz, adamlar küme düşüyor.' demiş. Böyle saçma saçma şeyler söyleyen bir hakemle karşı karşıya kaldık. Hiç olmaması gereken kırmızı kart. Hakem tamamen kontrolü kaybetti." diye konuştu. Sıkıntılı bir sürecin olduğunu vurgulayan Abat, "Boluspor asla sahipsiz değildir. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. O kadar borcun içinde takımı bir yere getirmeye çalışıyoruz ama bu yenilen hak, herkesin çoluğu çocuğu var. Benim bu konuda yaptığım emekler, yönetici arkadaşların, teknik heyetin, futbolcularımızın sahada verdiği mücadele, eğer federasyon anlamında birtakım sıkıntılara sebep oluyorsa, Boluspor'un hedef anlamında önünü kesmeye çalışıyorlarsa, hakkımı helal etmiyorum." ifadelerini kullandı. Abat, yönetimle, protokolle, taraftarla ikili diyaloglara girecek tecrübesiz kişilerin Boluspor'un maçlarına verilmemesini isteyerek, şunları kaydetti: "Bu ligde mücadele etmek zor. Bir şekilde sponsoru, maddi anlamda bu işleri çözmüş kulüplerle mücadele etmek bizim gibi şehir takımları için çok zor. Ama sahada da hakkımızı bu şekilde gasbeden, kasıtlı olarak buraya gelen arkadaşları, bir şekilde hakemleri Allah'a havale ediyorum. Boluspor, hiçbir şekilde mücadelesinden ödün vermeyecektir. Her seferinde daha hırsla, daha azimle hak ettiği yerlere gelecektir."